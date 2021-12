Milano, 2 dic. (LaPresse) – La cancelliera tedesca uscente Angela Merkel ha annunciato l’introduzione di misure pari a un lockdown per le persone non vaccinate contro il Covid-19. In conferenza stampa, dopo l’incontro con i governatori degli Stati federati, ha confermato che la regola 2G (che consente l’accesso ai luoghi pubblici solo alle persone vaccinate o guarite) sarà estesa ai negozi al dettaglio, lo stesso varrà per l’accesso a strutture ed eventi per attività culturali e ricreative (cinema, teatri, ristoranti) indipendentemente dall’incidenza. Lo ha riferito Faz.

