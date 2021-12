Madrid (Spagna), 2 dic. (LaPresse/AP) – Le autorità sanitarie spagnole hanno confermato il primo caso della variante omicron del coronavirus senza alcun collegamento con l’Africa meridionale. Il Segretario di Stato per la Salute Silvia Calzon ha affermato che dei cinque casi confermati della variante omicron in Spagna, giovedì è stato identificato un caso in una persona che non si era recata in Sudafrica né aveva legami con persone che avevano fatto un tale viaggio.

