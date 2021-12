Roma, 2 dic. (LaPresse) – “Oggi ci troviamo in una situazione in cui la circolazione cresce, così come l’incidenza. Anche l’Rt si sta mantenendo sopra l’1. L’obiettivo delle misure e anche della prudenza che ognuno di noi deve avere è quello di riportare l’Rt sotto l’1, perché sappiamo che sotto questo valore il numero dei nuovi casi diminuisce e quindi anche la pressione sui nostri servizi sanitari decresce”. Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss e portavoce del Cts, al Tg3.

