Milano, 2 dic. (LaPresse) – “Quello che annuncio è un piano che dovrebbe unirci, so che il Covid-19 è stato divisivo come tema politico, non dovrebbe esserlo, ma lo è stato”. Così il presidente americano Joe Biden parlando dal National Institutes of Health delle misure dell’amministrazione contro il Covid-19. “E’ il momento in cui mettiamo le divisioni da parte, spero”, ha aggiunto.

