Milano, 2 dic. (LaPresse) – “Gli esperti dicono che i casi di Covid-19 continueranno a crescere nelle prossime settimane questo inverno, quindi dobbiamo essere pronti”. Così il presidente americano Joe Biden parlando dal National Institutes of Health delle misure dell’amministrazione contro il Covid-19, a partire dalla “campagna per le terze dose per tutti gli adulti”.

