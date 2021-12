Milano, 2 dic. (LaPresse/AP) – Un nuovo studio rileva che il cambiamento climatico non è la causa della devastante siccità e della carestia in Madagascar. Il gruppo di scienziati internazionali World Weather Attribution esamina le condizioni meteorologiche estreme e utilizza tecniche consolidate per vedere se il cambiamento climatico è un fattore. Nel caso del Madagascar, sostiene di non aver trovato un impatto significativo del riscaldamento globale; la siccità dipenderebbe da oscillazioni meteo naturali che accadano in media circa ogni 135 anni e la carestia è imputabile alla povertà e alla vulnerabilità del Paese. World Weather Attribution ha esaminato la siccità che ha colpito il Madagascar con il 60% delle sue precipitazioni medie tra luglio 2019 e giugno 2021 e non ha trovato prove statisticamente significative del cambiamento climatico causato dall’uomo. Si tratterebbe di un evento meteorologica anomalo casuale, che ha la possibilità di verificarsi una volta ogni 135 anni circa, hanno concluso i ricercatori. “È un evento raro ma rientra nella variabilità naturale”, ha detto il co-autore dello studio Friederike Otto, climatologo presso l’Imperial College di Londra, “per questo tipo di scarse precipitazioni, il cambiamento climatico non è un fattore determinante”. Mentre “il motore della carestia o della sicurezza alimentare è l’elevata vulnerabilità della popolazione della regione”, ha detto Otto, “ci sono tassi di povertà sorprendentemente alti”.

