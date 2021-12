Torino, 2 dic. (LaPresse) – Dopo la presa di posizione della Wta, che ha deciso di sospendere tutti in tornei in Cina per il caso Peng Shuai, anche il Cio interviene in una nota sottolineando di “condividere la stessa preoccupazione di molte altre persone e organizzazioni per il benessere e la sicurezza di Peng Shuai – si legge nel comunicato del Comitato Olimpico Internazionale – Per questo, proprio ieri, un team del Cio ha effettuato un’altra videochiamata con lei. Le abbiamo offerto un ampio supporto, resteremo in contatto con lei e abbiamo già concordato un incontro di persona a gennaio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata