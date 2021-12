Torino, 2 dic. (LaPresse) – “Ci sono diversi modi per ottenere il suo benessere e la sua sicurezza. Abbiamo adottato un approccio molto umano e centrato sulla persona. Dato che è una atleta olimpica, il Cio sta affrontando questa situazione direttamente con le organizzazioni sportive cinesi. Utilizziamo una ‘diplomazia’ silenziosa’ che, date le circostanze e in base all’esperienza dei governi e di altre organizzazioni, è indicata come il modo più promettente per procedere in maniera efficace su questioni umanitarie”. Lo precisa il Cio in una nota in merito al caso Peng Shuai all’indomani della decisione della Wta, l’associazione di giocatrici di tennis, di sospendere tutti i tornei in Cina. “Gli sforzi del Cio hanno portato a una videoconferenza di mezz’ora con Peng Shuai lo scorso 21 novembre, durante la quale ha spiegato la sua situazione e sembrava essere al sicuro e in salute, data la situazione difficile in cui si trova – si legge nel comunicato del Comitato Olimpico Internazionale – Questo è stato riconfermato nella call di ieri. Il nostro approccio umano e centrato sulla persona implica che continuiamo a preoccuparci per la sua situazione personale e continueremo a sostenerla”.

