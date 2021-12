Napoli, 2 dic. (LaPresse) – Il Napoli sarà privo anche di Koulibaly per le due prossime partite di campionato contro l’Atalanta e il Milan. Dopo la gara contro il Sassuolo, la squadra di Spalletti ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 20.45. Coloro che hanno giocato dall’inizio a Reggio Emilia hanno svolto lavoro di scarico. Il resto della rosadopo una prima parte di attivazione e lavoro di potenza aerobica ha svolto partita a campo ridotto. Capitolo infortunati: per Anguissa terapie e personalizzato in campo. Koulibaly ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Il club non ha specificato i tempi di recupero, ma vista l’entità dell’infortunio per il difensore senegalese si prospetta almeno un mese di assenza. Fabian Ruiz presenta una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro. Contrattura del soleo sinistro per Insigne. I tre calciatori hanno già iniziato l’iter di terapie. Fabian e Insigne saranno rivalutati in vista della partita di sabato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata