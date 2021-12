Roma, 2 dic. (LaPresse) – Eurocoin diminuisce in novembre a 0,16 da 0,71 in ottobre, su livelli prossimi a quelli registrati nell’ultima parte del 2020, segnalando un sensibile rallentamento dell’attività economica. Lo rende noto Bankitalia. L’indicatore ha risentito del deterioramento della fiducia dei consumatori e delle imprese, dell’accelerazione dei prezzi alla produzione, in particolare quelli dei beni energetici, e del peggioramento delle prospettive macroeconomiche, principalmente connesso con la recrudescenza della pandemia e riflesso dagli andamenti dei mercati finanziari.

