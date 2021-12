Milano, 2 dic. (LaPresse) – Sebastian Kurz lascia la politica e si dimette da tutte le cariche con effetto immediato. Lo ha riferito la testata austriaca Oe24, secondo cui l’ex cancelliere diffonderà in mattinata una nota ufficiale. Kurz lascia sia l’incarico di capo dell’Övp e di capogruppo del parlamento. Avrebbe preso la decisione nel fine settimana in cui è nato suo figlio, dicono persone a lui vicine: “Quello è stato il momento in cui ho capito che ci sono ancora tante cose belle nella vita a parte la politica. È stato un capitolo entusiasmante, ma è ora di fare qualcosa di nuovo”, avrebbe detto Kurz a un confidente. Secondo le informazioni di Oe24, il ministro degli Interni Karl Nehammer diventerà il nuovo capo dell’Övp.

