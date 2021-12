Roma, 1 dic. (LaPresse) – “Per ora ci possiamo permettere di non affrontare l’argomento dell’obbligo vaccinale”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo all’Assemblea Alis e stati generali del trasporto e della logistica. “Noi in questo momento, in questa fase, in questi giorni, ci possiamo permettere di convincere quel 15% che manca a vaccinarsi”, aggiunge. “In televisione vediamo una parte di popolazione no vax che fa cose anche fuori dalla grazia di Dio, ma c’è anche una parte che ha paura di vaccinarsi: su quella possiamo ancora incidere”.

