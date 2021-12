Chicago (Illinois, Usa), 1 dic. (LaPresse/AP) – Un uomo che ha lavorato con l’ex star della serie ‘Empire’ Jussie Smollett ha testimoniato che lo ha reclutato insieme a suo fratello per fingere un attacco omofobo e razzista. Abimbola Osundairo, che ha anche lavorato sul set di Empire a Chicago, ha testimoniato al processo contro Smollett. Osundairo afferma che Smollett ha chiesto a lui e a suo fratello di “fingere di picchiarlo” e li ha istruiti su come farlo. Smollett è accusato di aver mentito alla polizia quando ha riferito di essere stato vittima di un’aggressione nel 2019 nel centro di Chicago. Smollett, nero e gay, avrebbe organizzato un’aggressione razzista e omofoba a proprio danno dopo che lo studio televisivo per cui lavorava non aveva preso sul serio messaggi d’odio che aveva ricevuto. L’avvocato difensore di Smollett dice che è invece una “vera vittima” e che i resoconti dei fratelli sono inaffidabili.

