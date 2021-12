Oxford Township (Michigan, Usa), 1 dic. (LaPresse/AP) – Ethan Crumbley, il quindicenne ritenuto responsabile della sparatoria alla Oxford High School del Michigan, ha registrato un video la notte prima dell’attacco in cui parlava di uccidere studenti. Lo ha rivelato il tenente Tim Willis dell’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland durante un’udienza in tribunale. Crumbley è accusato di aver ucciso quattro studenti e di aver ferito altre sette persone martedì alla Oxford High School. Sarà giudicato come un adulto per le accuse di omicidio, tentato omicidio e terrorismo. La procuratrice della contea di Oakland, Karen McDonald, ha detto che la sparatoria è stata premeditata, in base a una “montagna di prove digitali” raccolte dalla polizia. Lo sceriffo Mike Bouchard ha invece detto che i genitori del ragazzo erano stati convocati a scuola prima dell’attacco.

