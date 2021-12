Milano, 1 dic. (LaPresse) – Le decisioni sull’aborto “perseguitano il nostro paese” e hanno “avvelenato la legge”. Così Scott Stewart, procuratore generale del Mississippi, si è espresso, secondo quanto riportano i media Usa, nelle osservazioni che ha esposto davanti alla Corte suprema, riunita per discutere di una legge del Mississippi che vieta l’aborto dopo 15 settimane di gravidanza. Nell’analizzare il caso l’alta corte, ora con una maggioranza conservatrice di 6 membri su 9, potrebbe ribaltare la storica sentenza del 1973 ‘Roe v. Wade’ che ha stabilito il diritto all’aborto. Secondo tale decisione, riaffermata nel caso Planned Parenthood v. Casey del 1992, gli stati non possono vietare gli aborti prima del momento in cui il feto può sopravvivere al di fuori dell’utero, stabilito tra 22 e 24 settimane di gravidanza, mentre la legge del Mississippi mette fuori legge gli aborti dalla 15esima settimana di gravidanza.

