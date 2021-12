New York (New York, Usa), 1 dic. (LaPresse/AP) – La Cnn sospende a tempo indeterminato Chris Cuomo dopo che sono emersi dettagli su come avrebbe aiutato il fratello, l’ex governatore di New York Andrew Cuomo, accusato di molestie sessuali. La rete ha affermato che i documenti rilasciati dal procuratore generale di New York hanno rivelato un coinvolgimento maggiore di Chris Cuomo di quanto la rete sapesse. “Di conseguenza, abbiamo sospeso Chris a tempo indeterminato, in attesa di ulteriori valutazioni”, ha affermato la rete. Il conduttore della Cnn avrebbe fatto pressione su fonti per avere informazioni sugli accusatori del fratello, le avrebbe riferito allo staff del governatore e sarebbe stato attivo nell’aiutarli a elaborare le risposta alle accuse. Chris Cuomo aveva precedentemente ammesso di aver parlato con suo fratello e di aver offerto consigli quando il governatore ha affrontato le accuse di molestie che hanno portato alle sue dimissioni, ma quanto emerso ha rivelato molti più dettagli su ciò che avrebbe fatto.

