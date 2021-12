Roma, 1 dic. (LaPresse) – “Non l’ho mai avuto, ma in questo momento sento il bisogno di sentire Berlusconi per dirgli ‘guarda che chi sta fregando sono i tuoi alleati’. Perché lo stanno lanciando verso il Quirinale, ma saranno gli stessi che come adesso gli stanno mettendo in testa l’idea che ce la può fare, poi gli faranno vivere una doccia gelata”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo all’Assemblea Alis e stati generali del trasporto e della logistica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata