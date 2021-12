Roma, 1 dic. (LaPresse) – “Credo che Conte abbia fatto molto bene ad aprire ad una maggioranza ampia per il Quirinale. Ovviamente noi abbiamo una coalizione di partenza, però è chiaro che se guardiamo ai numeri non c’è alternativa a un dialogo ampio tra le forze politiche in Parlamento, di maggioranza e opposizione”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo all’Assemblea Alis e stati generali del trasporto e della logistica. “La proposta di Conte di dialogare, anche con il centrodestra, per arrivare all’elezione del presidente della Repubblica sia sacrosanta – aggiunge -. Anche perché dobbiamo fissare criteri alti del presidente della Repubblica che vogliamo eleggere”. L’esponente M5S, poi, prosegue: “Non è vero che c’è un dibattito sul capo dello Stato, ma tra chi vuole arrivare a scadenza naturale della legislatura e chi vuole andare a votare prima, usando l’elezione del presidente della Repubblica. E’ questa è la cosa più malsana che si possa fare”.

