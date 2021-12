Milano, 1 dic. (LaPresse) – La squadra mobile della polizia sta dando esecuzione, per ordine della procura distrettuale antimafia di Caltanissetta, a diverse ordinanze di applicazione della misura cautelare in carcere, emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, in relazione alla loro appartenenza alla famiglia di ‘cosa nostra’ operante in Gela, nonch√© di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

