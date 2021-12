Roma, 1 dic. (LaPresse) – Le votazioni per il rinnovo del direttivo M5S alla Camera si terranno il prossimo 9 dicembre, in anticipo rispetto alla scadenza naturale di gennaio 2022, come stabilito con il presidente del Movimento, Giuseppe Conte. Le candidature, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, dovranno essere presentate entro il 6 dicembre. Ad oggi solo il capogruppo uscente, Davide Crippa, ha annunciato di voler ripresentare la sua ricandidatura.

