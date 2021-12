Roma, 1 dic. (LaPresse) – “Partiamo dal metodo di questa manovra: il disegno di legge di bilancio è stato presentato al Parlamento lo scorso 11 novembre, due settimane dopo l’approvazione in Cdm e a 20 giorni circa dal termine previsto dalla legge. Questo comporta una ulteriore compressione dei lavori parlamentari, della possibilità per il Parlamento di discutere del provvedimento di legge più importante dell’anno”. Così Giorgia Meloni presentando nella sede del partito gli emendamenti di FdI alla legge di Bilancio. “L’atteggiamento del governo Draghi sta diventando francamente intollerabile. Si procede quasi esclusivamente per questioni di fiducia, si pretende di lavorare con ordini del giorno”, aggiunge.

