Roma, 1 dic. (LaPresse) – “Questa è una legge di bilancio complessivamente deludente. Non penso servisse il genio di Mario Draghi per fare una manovra di questo tenero. Non esiste una visione, non c’è un reale impatto dei provvedimenti che vengono presentanti. Non si pongono le basi per una crescita economica duratura”. Così Giorgia Meloni presentando nella sede del partito gli emendamenti di FdI alla legge di Bilancio.

