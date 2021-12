Brindisi, 1 dic. (LaPresse) – “Così come è strutturato oggi il super green pass, non ci convince molto perché più metti delle particolarità all’interno dell’applicazione, più diventa difficile applicarlo”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, oggi a Brindisi, prima del suo intervento all’assemblea pubblica organizzata da Confindustria Brindisi nel teatro Impero della città, sul tema ‘Insieme costruiamo il futuro. Con coraggio’. Bonomi ha risposto a una domanda sul super green pass che sarà in vigore dal 6 dicembre, posta dal giornalista Davide Parenzo che ha condotto l’evento.

