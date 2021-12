Roma, 1 dic. (LaPresse) – Via libera nella notte dalle commissioni Finanze e Lavoro del Senato al dl fisco. Tra le modifiche la miniproroga per le cartelle esattoriali e la possibilità di cumulo tra l’assegno di invalidità e l’attività lavorativa. Il testo è atteso in aula alle 12.30.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata