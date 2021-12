Roma, 1 dic. (LaPresse) – La Commissione Tecnico Scientifica di Aifa ha approvato l’utilizzo del vaccino Comirnaty (Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni con una dose ridotta, un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti e con formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.

