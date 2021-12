Milano, 1 dic. (LaPresse) – L’amministrazione Biden sta preparando requisiti più severi per tutti i viaggiatori che entrano negli Stati Uniti, compresi gli americani di rientro, per frenare la diffusione della variante Omicron. Lo riferisce il Washington Post. Tra le ipotesi c’è di chiedere a tutti coloro che entrano nel Paese un test effettuato un giorno prima dell’imbarco, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione o dal paese di partenza. E si starebbe anche valutando l’obbligo di ripetere il test entro tre o cinque giorni dall’arrivo. Inoltre, si sta discutendo una controversa proposta di richiedere a tutti i viaggiatori, compresi i cittadini statunitensi, di mettersi in auto-quarantena per sette giorni, anche se i risultati dei test sono negativi. Coloro che non rispettano le regole potrebbero essere soggetti a multe e sanzioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata