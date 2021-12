Milano, 1 dic. (LaPresse) – “Le persone che non stanno bene, o che non sono state completamente vaccinate o che non hanno prove di una precedente infezione da SARS-CoV-2 e sono a maggior rischio di sviluppare malattie gravi e di morire, comprese le persone di età pari o superiore a 60 anni o quelle con comorbidità che presentano un aumento del rischio di COVID-19 grave (ad es. malattie cardiache, cancro e diabete) dovrebbero essere consigliate di posticipare il viaggio in aree con ‘trasmissione comunitaria'”. Lo afferma l’Oms negli avvisi di viaggio in relazione alla diffusione della variante Omicron.

