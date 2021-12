Milano, 1 dic. (LaPresse) – “I rischi e le incertezze sono grandi, come si sta vedendo con l’emergere della variante Omicron, aggravando gli squilibri e minacciando la ripresa. Mantenere la ripresa forte e in carreggiata comporterà affrontare una serie di squilibri, ma soprattutto significherà gestire la crisi sanitaria attraverso un migliore coordinamento internazionale, migliorare i sistemi sanitari e intensificare massicciamente i programmi di vaccinazione in tutto il mondo”. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Ocse Mathias Cormann nel presentare l’Economic Outlook autunnale insieme alla capo economista Laurence Boone.

