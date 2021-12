Milano, 1 dic. (LaPresse) – Possono essere previste esenzioni per “circostanze speciali” che riguardino coniugi stranieri e figli di cittadini giapponesi, diplomatici e casi umanitari. Il Giappone richiede anche ai cittadini giapponesi e ai residenti stranieri di ritorno da 27 paesi e territori di trascorrere fino a 10 giorni del periodo di quarantena di due settimane in una struttura designata dal governo. Da gioved√¨, i rimpatriati da Nigeria, Portogallo, Spagna e Svezia dovranno rimanere tre giorni in una struttura designata dal governo.

