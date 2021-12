Milano, 1 dic. (LaPresse) – “Siamo pronti ad affrontare questa sfida con scienza e velocità”. Così il coordinatore della Casa Bianca per la risposta al COVID-19 Jeff Zients sul primo caso della variante Omicron negli Stati Uniti. “Questa nuova variante è motivo di vigilanza continua, non di panico”, ha rimarcato, “il team medico del presidente continua a credere che i vaccini esistenti forniranno un certo livello di protezione contro le malattie gravi da Omicron e gli individui che hanno ricevuto dei richiami avranno una protezione ancora più forte. Pertanto, esortiamo tutti gli adulti a fare le vaccinazioni di richiamo e a vaccinare se stessi e i propri figli, se non l’hanno già fatto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata