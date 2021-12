Roma, 1 dic. (LaPresse) – La vaccinazione per i bambini “comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età”. E’ quanto sottolinea la Commissione tecnico scientifica di Aifa dopo aver dato il via libera alla vaccinazione per la fascia di età 5-11 anni con Comirnaty (Pfizer).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata