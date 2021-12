Roma, 1 dic. (LaPresse) – Sono 15.085 i nuovi casi di covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale degli attualmente positivi è di 194.270. Si registrano inoltre 103 decessi per un totale di 133.828 dall’inizio della pandemia. Era dallo scorso giugno che non si verificavano 100 morti in un solo giorno.

