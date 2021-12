Roma, 1 dic. (LaPresse) – “Conte è stato eletto presidente del Movimento ad inizio agosto e le liste erano già chiuse. Le amministrative hanno rappresentato la conferma di ciò che stiamo cercando di cambiare al nostro interno. Se guardiamo la lista a Napoli quelli che sono stati eletti venivano da altre esperienze, condividevano i nostri valori, hanno avuto l’opportunità di candidarsi e hanno raggiunto la vetta per poi essere eletti”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo all’Assemblea Alis e stati generali del trasporto e della logistica. “E’ una fase nella quale dobbiamo provare ad aprirci sempre di più e raggiungere quella parte di cittadinanza che vuole mettersi in gioco. Ci vuole del tempo – aggiunge – ma, visto che secondo i sondaggi ci sono quattro forze politiche in un fazzoletto di voti, credo che il M5S può ambire benissimo, sotto la guida di Conte, a diventare leader della coalizione che stiamo strutturando con il Pd e gli altri”.

