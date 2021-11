Milano, 30 nov. (LaPresse) – Pfizer è pronta a chiedere l’autorizzazione alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per una terza dose di vaccino anti Covid anche per chi ha 16 e 17 anni. Lo ha riferito alla Cnn una fonte che ha familiarità con il piano. Attualmente il booster è previsto solo per gli over 18 anni sei mesi dopo la seconda dose del vaccino Pfizer.

