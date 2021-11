Milano, 30 nov. (LaPresse) – “Domani si riunirà il comitato tecnico scientifico dell’Aifa” per valutare se estendere la vaccinazione anti Covid anche ai bambini e “solitamente abbiamo sempre approvato quello che approvava l’Ema. La decisione passa dall’Ema alla Commissione Europea”. A dirlo è il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, nella registrazione della puntata di ‘Porta a Porta’ che andrà in onda questa sera. “L’urgenza in questo caso non c’è – ha detto Palù -, perchè devono arrivare le preparazioni vaccinali, che sono un terzo di quelle che si fanno agli adolescenti e agli adulti. In ogni caso i vaccini arriveranno entro metà dicembre”.

