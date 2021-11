Milano, 30 nov. (LaPresse) – “Basandoci sulla nostra collaborazione a lungo termine con scienziati sul campo in Sudafrica e sugli studi sull’efficacia nel mondo reale in corso condotti con il vaccino Johnson & Johnson contro il COVID-19, lavoreremo insieme per generare nuovi dati su Omicron. Parallelamente, abbiamo iniziato a lavorare per progettare e sviluppare un nuovo vaccino contro Omicron e, se necessario, lo faremo progredire rapidamente in studi clinici”. Lo ha affermato Mathai Mammen, responsabile Research & Development di Janssen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata