Oxford Township (Michigan, Usa), 30 nov. (LaPresse/AP) – Sale a otto il numero delle persone rimaste ferite in un attacco a opera di un 15enne in un liceo di Oxford Township, in Michigan, in cui tre studenti sono stati uccisi. Il vicesceriffo della contea di Oakland, Mike McCabe, ha dichiarato che due dei feriti sono stati operati e che gli altri sei sono in condizioni stabili. I tre studenti uccisi sono un ragazzo di 16 anni e due ragazze di 14 e 17 anni.

