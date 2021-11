Torino, 30 nov. (LaPresse) – Si è costituito nella notte un minore di 16anni, italiano, per il ferimento di un carabiniere che, nel tentativo di sventare una rapina in una farmacia, a Torino, mentre era fuori servizio, è stato accoltellato. Il 16enne, ora in stato di fermo, si è costituito al commissariato Madonna di Campagna, forse a causa della pressione investigativa dei carabinieri su tutta la provincia con posti di blocco e lampeggianti ovunque. Proseguono le ricerche del complice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata