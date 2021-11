Milano, 30 nov. (LaPresse) – Per il Quirinale “vinca il migliore, auguri a tutti ma io sono un po’ terrorizzato dal fatto che poi succede eleggiamo un Presidente sbagliato e in questo momento sarebbe molto grave. Non vedevo male l’idea del presidente Draghi, anche se mi rendo conto e condivido che è quasi insostituibile come presidente del Consiglio. Bisognerebbe convincere forse Mattarella, che è stato l’uomo che ha avuto il coraggio e la lungimiranza di chiamare Draghi, di fare lui un altro mandato. Però se la sente? Se l’uomo non se la sente, diventa difficile anche chiederglielo”. Così a LaPresse l’ex ministro della Cultura, Giuliano Urbani, fra i fondatori di Forza Italia. “Io – ha sottolineato – personalmente auspico un Presidente che sia quello che la Costituzione prevede, cioè un garante della Costituzione, e poco un uomo di parte. Però non so che cosa ne pensino i parlamentari. Nessuno auspica da questo punto di vista realmente la ricerca di un Presidente super partes. Non mi sembrano che ci siano molti candidati con queste caratteristiche”.

