Milano, 30 nov. (LaPresse) – L’idea della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale “è un’idea legittima, intendiamoci. Molti mettono in forse anche questo. È un uomo che ha cambiato tante cose entrando in politica, a cominciare dal linguaggio, prendendo spunto dall’esperienza del calcio con termini come squadra e discesa in campo. Al di là di questo, è legittimo. Mi sembra assurdo dire: lui non può. Lui può. Dipende se ha i voti e anche dalle caratteristiche anagrafiche. Io posso dirlo, sono suo coetaneo: non abbiamo l’età… Se si pensa che Mattarella, che è più giovane di noi, dice che è troppo vecchio. Questo” dell’età “è un problema”. Così a LaPresse l’ex ministro della Cultura, Giuliano Urbani, fra i fondatori di Forza Italia. “Secondo me, è troppo al di là con gli anni per fare questa cosa, però è possibilissimo. Avrà i voti? Ho molti dubbi. Io i dubbi su chiunque ce l’avrei, perché vedo un Parlamento molto frammentato e diviso. L’idea di poter con ragionevole certezza questi quorum così impegnativi ed essere letti, francamente, è un terno al lotto”.

