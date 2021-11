Roma, 30 nov. (LaPresse) – Dal Pnrr sono in arrivo 5,2 miliardi per la scuola. È l’annuncio del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi che ha presentato oggi le linee dei prossimi investimenti con le ministre Elena Bonetti e Mara Carfagna. Le priorità di spesa per i bandi, sottolinea, “sono gli asili nido, le nuove scuole, innovative, a consumo zero, le mense, le palestre necessarie per partire col tempo pieno e dall’altra parte l’avvio di questa grandiosa opera di messa in sicurezza, sia sismica sia ambientale, ma anche pedagogica di tutto il nostro sistema scolastico”. Per una scuola “capace di accogliere e accompagnare”, aggiunge. Una scuola, continua “per tutti e per ognuno”.

