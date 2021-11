Torino, 30 nov. (LaPresse) – “E’ stato bellissimo, con il tifo e la gente, era quello che volevo alla fine”. Lo ha detto Federica Pellegrini ai microfoni Rai Sport dopo l’ultima gara in carriera, disputata agli Assoluti Invernali di Riccione. “Alle Olimpiadi e a Napoli è stato bellissimo, ma in tutte le altre gare (alla Isl, ndr) lo stadio era sempre vuoto. Volevo un’ultima gara con i miei genitori, e Riccione con la mia squadra che in tanti anni mi ha sostenuto era l’occasione migliore. Si chiude un cerchio, più o meno come quello che volevo – ha aggiunto l’azzurra – Le persone per me importanti c’erano, sono contenta. Cosa farò adesso? Prenderò l’impegno con il Cio più seriamente di quanto abbia potuto fare finora, quello diventerà il mio lavoro”.

