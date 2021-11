Torino, 30 nov. (LaPresse) – Lacrime e commozione prima di tuffarsi per l’ultima gara in carriera, nei ‘suoi’ 200 stile. Federica Pellegrini trionfa tra gli applausi dello Stadio del Nuoto di Riccione, dove sono in svolgimento gli Assoluti Invernali, vincendo i 200 stile libero con il tempo di 1’54″95. Presenti in tribuna papà Roberto e mamma Cinzia, a loro volta commossi.

