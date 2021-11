Roma, 30 nov. (LaPresse) – Ritirerete gli emendamenti presentati da FI alla legge di bilancio? “Dipende, stiamo aspettando risposte. Sono 1.100 emendamenti di forma e di sostanza. Se i contenuti vengono accolti ritiriamo gli emendamenti”. Così la capogruppo di FI al Senato Anna Maria Bernini lasciando palazzo Chigi. “Abbiamo chiesto un’ulteriore riduzione della pressione fiscale, con altri 2 mld dedicati all’Irap e abbiamo insistito molto sulla proroga delle cartelle a giugno 2022 e chiesto che ristoratori e i baristi che hanno i tavolini fuori possano averli gratuitamente e una garanzia su bonus casa, non possiamo toglierli. Non ci hanno detto di no, hanno fatto una riflessione sui conti e aspettiamo risposte”, ha aggiunto.

