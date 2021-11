Roma, 30 nov. (LaPresse) – “Ieri non si è deciso un bel niente. L’incontro ha portato a belle parole ma, nella pratica, a rimetterci sarà il lavoratore del trasporto pubblico che resterà da solo a gestire la situazione”. Così Claudio Di Francesco, Uil Trasporti, contattato da LaPresse commenta le indicazioni emerse al termine dell’incontro tra la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese con i venti prefetti per la messa a punto del piano strategico sui controlli delle misure anti-Covid, come previsto dal decreto legge che ha introdotto il ‘super Green pass’ dal 6 dicembre al 15 gennaio.

