Roma, 30 nov. (LaPresse) – “Il personale delle forze dell’ordine non si è mai sottratto quando è stato necessario affrontare le varie emergenze che hanno riguardato la sicurezza del nostro Paese, però è indispensabile che il ministro dell’Interno non si scordi che agli organici della sola Polizia di Stato, dopo i tagli della legge Madia, mancano all’appello 10mila unità”. Così Stefano Paoloni, segretario del Sindacato autonomo di polizia (Sap) contattato da LaPresse, commenta le indicazioni emerse al termine dell’incontro tra la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese con i venti prefetti per la messa a punto del piano strategico sui controlli delle misure anti-Covid, come previsto dal decreto legge che ha introdotto il ‘super Green pass’ dal 6 dicembre al 15 gennaio.

