Roma, 30 nov. (LaPresse) – “Ci utilizzano per qualunque cosa. Noi siamo militari e ubbidiamo. Ma manca il personale e pensare che a dicembre, mese in cui aumentano in modo esponenziale i furti, i carabinieri debbano essere impiegati a bordo di autobus e metro per il controllo del Green pass ci lascia perplessi”. Così Antonio Nicolosi, segretario generale Unarma (Associazione Sindacale Carabinieri) contattato da LaPresse, commenta le indicazioni emerse al termine dell’incontro tra la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese con i venti prefetti per la messa a punto del piano strategico sui controlli delle misure anti-Covid, come previsto dal decreto legge che ha introdotto il ‘super Green pass’ dal 6 dicembre al 15 gennaio.

