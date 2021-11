Roma, 30 nov. (LaPresse) – “Fin quando non si entrerà nella mentalità che con il Covid dovremmo imparare a convivere, ogni azione volta a tamponare le emergenze rischia di diventare solo una farsa imbarazzante e, alla fine, tutto ricadrà sulle spalle dei lavoratori del trasporto locale e sugli utenti”. Così Vincenzo Multari, segretario Fast-Slm Confsal, contattato da LaPresse commenta le indicazioni emerse al termine dell’incontro tra la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese con i venti prefetti per la messa a punto del piano strategico sui controlli delle misure anti-Covid, come previsto dal decreto legge che ha introdotto il ‘super Green pass’ dal 6 dicembre al 15 gennaio.

