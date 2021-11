Torino, 30 nov. (LaPresse) – Ora è ufficiale: Eric Zemmour sarà candidato alle elezioni presidenziali francesi del 2022. Lo ha annunciato oggi a mezzogiorno pubblicando sui suoi profili social un video dal titolo ‘E’ ora di agire’. Il polemista di estrema destra è in realtà in campagna elettorale da mesi, ma non aveva ancora annunciato la sua candidatura. Rivolgendosi ai suoi “cari compatrioti”, Zemmour ha detto che “non è più tempo di riformare la Francia, ma di salvarla”.

