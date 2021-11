Milano, 30 nov. (LaPresse) – Per Pregliasco, inoltre, “ci vorranno almeno una o due settimane per capire se le caratteristiche della Omicron saranno tali da far sfuggire questa varante dalle vaccinazioni. In questo senso – aggiunge – crediamo anche che come si è visto per la Delta, che potrebbe essereci una riduzione, ma non un azzeramento della protezione. Per quest facciamo il vaccino, perchè è importante”.

